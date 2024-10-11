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Пленка на авто снижает цену на 15-20%: что нужно знать продавцам

1:27
Авто

При продаже автомобиля в декоративной или защитной оклейке остаточная цена машины может быть ниже, чем без пленки, рассказал директор по продажам маркетплейса Fresh Александр Губанов. По его словам, без скидки в 15-20% автомобиль с пленкой будет трудно продать.

Пленка на авто снижает цену на 15-20%: что нужно знать продавцам
Фото: Wikipedia by Dmitry757, CC BY-SA 4.0

Причины снижения стоимости
Губанов отметил, что продавцы часто ошибочно полагают, что оклейка пленкой увеличивает стоимость автомобиля, так как придает ему необычный вид. Однако для большинства покупателей цветная или фактурная пленка является недостатком. Основная проблема заключается в том, что пленка скрывает реальное состояние кузова, и потенциальные покупатели не могут определить, было ли проведено перекрашивание или есть ли дефекты под пленкой.

Эксперты также сталкиваются с трудностями при оценке таких автомобилей: визуальный осмотр не дает четкой картины, а замеры толщины кузова с пленкой показывают показатели, сильно отличающиеся от заводских. Это усложняет проверку на наличие перекрасок и повреждений.

Устранение проблемы
Чтобы вернуть автомобилю первоначальный вид, необходимо аккуратно снять пленку и затем провести полировку кузова. Продажа авто в пленке может затянуться на неопределенный срок, что также влияет на решение продавца сделать скидку.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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