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Как выбирали лучших автодилеров 2024 года: результаты премии

1:18
Авто

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии "Автодилер года 2024", организованной "Авито Авто" и "Автостат". Победители были определены в 8 номинациях, среди которых главной стала "Гран-при: Лучший автодилер", где победил "АвтоСпецЦентр Haval Химки".

Как выбирали лучших автодилеров 2024 года: результаты премии
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Основные победители премии:

  • Гран-при: Лучший автодилер": "АвтоСпецЦентр Haval Химки".

Номинации:

  • Лучшая дилерская сеть: Exeed (премиум), Omoda (массовый сегмент).
  • Организация продаж новых автомобилей: Luxury-сегмент: "Lamborghini Москва Сити".
  • Массовый сегмент: "АвтоСпецЦентр Haval Химки", "Chery Центр Рольф Лахта", "Lada Мартен Вест", "Lada Юникор", "Geely Ключавто Мега", "Chery Форвард-Авто г. Тюмень".

Другие номинации:

"Организация продаж авто с пробегом", "Организация сервиса", "Эффективные закупки", "Клиентоориентированность", "Маркетолог года".

Победители были отобраны не только из федеральных, но и региональных игроков. Критерии оценки включали показатели продаж, качество взаимодействия с клиентами, а также результаты онлайн-опроса, где клиенты оценивали качество обслуживания.

Уточнения

Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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