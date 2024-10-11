Как выбирали лучших автодилеров 2024 года: результаты премии

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии "Автодилер года 2024", организованной "Авито Авто" и "Автостат". Победители были определены в 8 номинациях, среди которых главной стала "Гран-при: Лучший автодилер", где победил "АвтоСпецЦентр Haval Химки".
"Организация продаж авто с пробегом", "Организация сервиса", "Эффективные закупки", "Клиентоориентированность", "Маркетолог года".
Победители были отобраны не только из федеральных, но и региональных игроков. Критерии оценки включали показатели продаж, качество взаимодействия с клиентами, а также результаты онлайн-опроса, где клиенты оценивали качество обслуживания.
Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.
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