Продажи мотоциклов в России бьют рекорды: кто лидирует на рынке

Согласно данным "Автостат", за первые 9 месяцев 2024 года в России было продано 39,2 тысячи новых мотоциклов, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Лидеры продаж
На первом месте в модельном рейтинге оказался мотоцикл Racer RC300, который был продан в количестве 1,97 тысячи экземпляров.
Также отметку в 1 тысячу единиц преодолели следующие модели:
Рост продаж
Существенный рост продаж мотоциклов в 2024 году может быть связан с увеличением интереса к двухколёсным транспортным средствам, их доступностью и расширением модельного ряда на российском рынке.
Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.