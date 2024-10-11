Продажи мотоциклов в России бьют рекорды: кто лидирует на рынке

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно данным "Автостат", за первые 9 месяцев 2024 года в России было продано 39,2 тысячи новых мотоциклов, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Фото: flickr.com by Zach Dischner, CC BY 2.0

Лидеры продаж

На первом месте в модельном рейтинге оказался мотоцикл Racer RC300, который был продан в количестве 1,97 тысячи экземпляров.

Также отметку в 1 тысячу единиц преодолели следующие модели:

Regulmoto Sport — 1,64 тысячи экземпляров,

Racer RC250 — 1,56 тысячи экземпляров,

Motoland XL250 — 1,49 тысячи экземпляров,

Motoland XF300 — 1,25 тысячи экземпляров.

Рост продаж

Существенный рост продаж мотоциклов в 2024 году может быть связан с увеличением интереса к двухколёсным транспортным средствам, их доступностью и расширением модельного ряда на российском рынке.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.



