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Строгий запрет на гаджеты за рулем: чем грозит новый закон водителям

1:13
Авто

Министерство транспорта РФ предложило проект постановления, который с 1 марта 2025 года запрещает водителям пользоваться любыми электронными устройствами во время движения автомобиля. Согласно документу, использование гаджетов, включая навигаторы, будет считаться нарушением правил дорожного движения.

Строгий запрет на гаджеты за рулем: чем грозит новый закон водителям
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Широкое толкование закона
Вице-председатель "Комитета по защите прав автовладельцев" Александр Холодов отметил, что понятие "устройство, не предусмотренное конструкцией транспортного средства" может быть истолковано очень широко. По его словам, под этот запрет могут попасть даже такие вещи, как сигарета или стаканчик с кофе. Если водитель курит или пьет кофе во время движения, его можно будет остановить и оштрафовать, поскольку это тоже будет считаться нарушением.

Возможные последствия
Запрет на использование электронных устройств и других предметов, не предусмотренных конструкцией автомобиля, может значительно ужесточить правила для водителей и повлиять на повседневные привычки, такие как использование навигаторов или разговор по телефону через громкую связь.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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