Утилизационный сбор может ударить по кошельку покупателя: новые схемы перекупщиков

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

В случае, если перекупщик оформит ввезённый в Россию по неофициальным каналам автомобиль на физическое лицо и перепродаст его в течение года, конечного покупателя могут обязать оплатить недостающую сумму утилизационного сбора, которая может варьироваться от 500 тысяч рублей до 1,7 миллиона рублей.

Фото: freepik.com by xb100, PDM

Как работают схемы с утилизационным сбором

Продавцы и перекупщики автомобилей часто используют схему, при которой оформляют ввезённые автомобили на физических лиц. В таком случае утилизационный сбор уплачивается по льготной ставке, которая составляет всего 3,4-5,2 тысячи рублей. Однако для компаний ставка значительно выше, и разница может достигать от 500 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

Ответственность для конечного покупателя

Если автомобиль, ввезённый по таким "серым" схемам, будет перепродан в течение года после ввоза, при перерегистрации машины может быть выявлена недоимка по утилизационному сбору. В этом случае недостающую сумму могут взыскать с конечного покупателя.

Новые ставки утилизационного сбора

Ранее портал tarantas. news сообщил, что с 1 октября 2024 года в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора для различных транспортных средств, включая легковые и коммерческие автомобили, грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы. По сравнению с предыдущими ставками, сбор увеличился на 70-85%.

Уточнения

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию товара. Может включаться в стоимость товара, взиматься отдельно при продаже или перед утилизацией.



