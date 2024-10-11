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Что не так с Renault Sandero: плюсы и минусы подержанной модели

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Авто

Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об особенностях покупки Renault Sandero с пробегом. По его словам, за 700 тысяч рублей можно приобрести автомобиль возрастом 11-12 лет.

Что не так с Renault Sandero: плюсы и минусы подержанной модели
Фото: wikimedia by Thesupermat, CC BY-SA 3.0

Прочность двигателей и КПП
Зиновьев отметил, что у Renault Sandero нет провальных вариантов среди двигателей и коробок передач. Все силовые агрегаты могут пройти 250-350 тысяч километров. Гидроавтомат DP2 не самый удачный, но также способен выдерживать до 250 тысяч километров.

Недостатки модели
Однако у Sandero есть свои минусы. По словам эксперта, автомобиль не является драйверским, что может разочаровать любителей активной езды. Кроме того, у модели быстро проявляется коррозия, интерьер выглядит довольно просто, а оснащение автомобиля тоже незатейливое.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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