Что не так с Renault Sandero: плюсы и минусы подержанной модели

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Автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об особенностях покупки Renault Sandero с пробегом. По его словам, за 700 тысяч рублей можно приобрести автомобиль возрастом 11-12 лет.

Фото: wikimedia by Thesupermat, CC BY-SA 3.0

Прочность двигателей и КПП

Зиновьев отметил, что у Renault Sandero нет провальных вариантов среди двигателей и коробок передач. Все силовые агрегаты могут пройти 250-350 тысяч километров. Гидроавтомат DP2 не самый удачный, но также способен выдерживать до 250 тысяч километров.

Недостатки модели

Однако у Sandero есть свои минусы. По словам эксперта, автомобиль не является драйверским, что может разочаровать любителей активной езды. Кроме того, у модели быстро проявляется коррозия, интерьер выглядит довольно просто, а оснащение автомобиля тоже незатейливое.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.



