Как новый двигатель улучшит эксплуатацию УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал устанавливать на автомобили семейства СГР ("Буханка") двигатели с улучшенным показателем крутящего момента. Несмотря на то, что мощность нового двигателя осталась прежней — 112,2 л. с., крутящий момент был увеличен с 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель имеет индекс ЗМЗ-409-055 и соответствует экоклассу "Евро-5", в то время как предыдущий мотор ЗМЗ-409-11 соответствовал экоклассу "Евро-2".
Повышение крутящего момента
Увеличение крутящего момента должно улучшить комфорт эксплуатации автомобиля, особенно при полной загрузке, поскольку водитель сможет реже переключать передачи. Это особенно важно для автомобилей, используемых в условиях тяжелых нагрузок.
Изменение цены и экостандарта
С введением нового двигателя версии с "Евро-2" постепенно исчезнут из дилерских прайс-листов. Стоимость автомобилей с новым мотором возросла на 20 тысяч рублей.
Моме́нт си́лы (момент силы относительно точки) — векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение. Определяется как векторное произведение радиус-вектора точки приложения силы и вектора силы. Моменты сил, образующиеся в разных условиях, в технике могут иметь названия: кру́тящий момент, враща́тельный момент, вертя́щий момент, враща́ющий момент, скру́чивающий момент.
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