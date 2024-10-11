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Как новый двигатель улучшит эксплуатацию УАЗ

1:13
Авто

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал устанавливать на автомобили семейства СГР ("Буханка") двигатели с улучшенным показателем крутящего момента. Несмотря на то, что мощность нового двигателя осталась прежней — 112,2 л. с., крутящий момент был увеличен с 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель имеет индекс ЗМЗ-409-055 и соответствует экоклассу "Евро-5", в то время как предыдущий мотор ЗМЗ-409-11 соответствовал экоклассу "Евро-2".

Как новый двигатель улучшит эксплуатацию УАЗ
Фото: Wikipedia by Alf van Beem, PDM

Повышение крутящего момента
Увеличение крутящего момента должно улучшить комфорт эксплуатации автомобиля, особенно при полной загрузке, поскольку водитель сможет реже переключать передачи. Это особенно важно для автомобилей, используемых в условиях тяжелых нагрузок.

Изменение цены и экостандарта
С введением нового двигателя версии с "Евро-2" постепенно исчезнут из дилерских прайс-листов. Стоимость автомобилей с новым мотором возросла на 20 тысяч рублей.

Уточнения

Моме́нт си́лы (момент силы относительно точки) — векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение. Определяется как векторное произведение радиус-вектора точки приложения силы и вектора силы. Моменты сил, образующиеся в разных условиях, в технике могут иметь названия: кру́тящий момент, враща́тельный момент, вертя́щий момент, враща́ющий момент, скру́чивающий момент.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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