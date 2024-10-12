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Что делать, если педаль тормоза провалилась: эти советы могут спасти вашу жизнь

1:03
Авто

Если педаль тормоза провалилась, водителю необходимо быстро реагировать, чтобы избежать аварии. Первым делом стоит попробовать "прокачать" тормозную систему, нажав педаль несколько раз. Это может помочь в случае негерметичности системы. Если педаль продолжает проваливаться, лучше переключиться на торможение двигателем.

Что делать, если педаль тормоза провалилась: эти советы могут спасти вашу жизнь
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Водителям с механической коробкой передач проще: достаточно постепенно понижать передачи, избегая резких маневров. Владельцы автомобилей с "автоматом" должны перейти в ручной режим и делать то же самое.

Дополнительным методом остановки является использование ручного тормоза. Главное — делать это плавно и постепенно усиливать давление на "ручник", чтобы избежать заноса. Для машин с электронным стояночным тормозом, процесс аналогичен, однако важно удерживать кнопку, а не просто нажимать её.

В критической ситуации правильные действия могут спасти не только водителя, но и других участников дорожного движения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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