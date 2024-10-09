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Автоэксперт рассказал правила безопасной езды в туман — соблюдайте дистанцию и скоростной режим

2:17
Авто

В условиях тумана на дороге водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не стесняться менять полосу в случае необходимости, а также не забывать пользоваться противотуманными фарами, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт портала kolesa. ru Евгений Балабас.

Автоэксперт рассказал правила безопасной езды в туман — соблюдайте дистанцию и скоростной режим
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правила безопасности во время езды в туман

По мнению эксперта, туман и условия пониженной видимости не должны отпугивать автовладельцев от вождения. Напротив, водители должны нарабатывать опыт и ездить в любых условиях, чтобы стать более опытными и профессиональными.

"Если вы видите, что впереди едет автомобиль с неисправной задней оптикой, и у него либо вообще не срабатывают стоп-сигналы, либо срабатывают через раз, то, однозначно желательно за такой машиной не ехать, и лучше сменить полосу", — посоветовал он.

Кроме того, нужно по возможности менять своё положение в потоке, съезжая на другие полосы, например, если чужой автомобиль перекрывает обзор на стоп-сигналы идущей впереди машины.

Использование противотуманных фар

Противотуманные фары — это полезная опция, которая не только предупреждает других участников движения, но и раздражает их, заставляя увеличить дистанцию.

"При этом они (фары — прим. ред.) не создают опасной ситуации на дороге, это совершенно штатная сертифицированная оптика автомобиля. Поэтому желательно всё-таки включать противотуманный фонарь почаще — во всяком случае, всегда это делать в туман и в снегопад. Это действительно отрезвляет любителей подпирать", — отметил Балабас.

Автоэксперт не советует устанавливать на автомобиль дополнительные приспособления вроде лазерного стоп-сигнала или устройства, которое заставляет стоп-сигнал мигать при любом торможении. Такие устройства могут создать аварийную ситуацию и не сертифицированы.

Готовность водителя

Любой исправный автомобиль к езде в тумане абсолютно готов. Вопрос тут, скорее, не в готовности авто, а в готовности водителя. Поэтому просто-напросто надо нарабатывать собственный опыт и ездить в любых условиях, подчеркнул Балабас.

Уточнения

Тума́н — атмосферное явление — скопление воды в воздухе, образованное мельчайшими частицами воды (при температуре воздуха выше −10 °C — капли воды, от −10 до −15 °C — смесь капель воды и кристаллов льда, при температуре ниже −15 °C — кристаллы льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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