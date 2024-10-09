Юрист рассказал автовладельцам, как оспорить несправедливый штраф от ГАИ

Штраф от ГАИ — не приговор. Если водитель считает, что его наказывают несправедливо, он может оспорить решение сотрудника Госавтоинспекции. Преподаватель университета "Синергия", владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин рассказал ИА RuNews24.ru, как это сделать офлайн и через онлайн-сервисы.
Оспорить штраф ГИБДД может как сам водитель, так и его уполномоченный представитель, который должен иметь нотариально заверенную доверенность.
Важно помнить, что на подачу жалобы отводится 10 дней с момента получения копии постановления.
Обращение в подразделение ГИБДД, которое выписало штраф. Ваша жалоба должна быть направлена именно в то отделение, которое выдало постановление.
Обращение в судебные инстанции. Если вам не удалось решить вопрос через ГИБДД, или штраф был наложен по решению суда, следующим шагом будет обращение в судебные инстанции.
В случае, если штраф был оформлен по решению суда, вам следует обратиться в вышестоящий суд. Если же вы оспариваете решение ГИБДД, то ваша жалоба подается в районный или городской суд по месту рассмотрения дела.
С развитием цифровых технологий процесс оспаривания штрафов стал более доступным и удобным как на досудебной, так и на судебной стадиях. Существуют следующие онлайн-сервисы для обжалования штрафов:
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.