Как избежать распространённых ошибок при покупке автомобиля с рук

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал о распространённых ошибках, которые совершают покупатели автомобилей с рук. По его словам, одним из главных заблуждений является доверие к показаниям толщиномера.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Родионов отметил, что на рынке существует множество кузовных сервисов, которые способны качественно покрасить автомобиль так, что он будет выглядеть как новый. В таких случаях толщиномеры могут показывать, что детали не подвергались покраске, хотя на самом деле это не так.

Также он обратил внимание, что многие покупатели ограничиваются проверкой авто через онлайн-сервисы и не обращаются в специализированные сервисы для детальной диагностики. По словам специалиста, важно тщательно проверять техническое состояние машины.

Родионов рекомендовал также ознакомиться с историей автомобиля через ФНП (Федеральную нотариальную палату), где содержится информация о залогах и ограничениях, зарегистрированных в ГАИ, как указано в журнале "ЗаРулём".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство.



Толщиномер — измерительный прибор, позволяющий с высокой точностью измерить толщину материала или слоя покрытия материала.

