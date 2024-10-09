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Неисправности автомобиля: что делать, если он не заводится

0:51
Авто

Специалист Артём Березин, возглавляющий отдел обучения в компании "Автоприбор", поделился информацией о распространённых проблемах, из-за которых автомобили могут не заводиться.

Неисправности автомобиля: что делать, если он не заводится
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Он объяснил, что, если при попытке запуска мотора слышен щелчок, это может свидетельствовать о неисправностях в коллекторе, щетках или коротком замыкании. В случае, если стартер не издаёт никаких звуков, возможно, повреждено втягивающее реле или якорь.

Кроме того, существуют и другие причины, которые могут привести к тому, что автомобиль не запускается, например, износ механических компонентов или окисление клемм аккумулятора. Однако замена всего стартера зачастую не требуется: часто достаточно лишь заменить несколько отдельных деталей, как отмечается в журнале "Зарулём".

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Стартер — в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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