Cadillac Escalade-V в России: уникальный внедорожник мощностью 682 л.с.

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В 2022 году Cadillac представил Escalade-V — самый мощный внедорожник в истории марки. Этот автомобиль не был доступен для покупки в России официально, однако его доставили в страну через параллельный импорт. Теперь российские автолюбители могут приобрести удлинённую версию этого "заряженного" внедорожника — Cadillac Escalade-V ESV. Стоимость машины составляет 27,8 млн рублей, сообщает Autonews. ru.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Особенности Cadillac Escalade-V

В Россию автомобиль поступил в версии V-Series, которая оснащена 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 682 л. с. Внедорожник имеет полный привод и автоматическую трансмиссию. Несмотря на внушительную массу почти в 3 тонны, Escalade-V ESV способен разогнаться до 60 миль/час (96 км/ч) всего за 4,4 секунды. При этом для прохождения четверти мили (402 м) ему требуется всего 12,74 секунды.

Внешние отличия и дизайн

От стандартной модели Escalade, версия V отличается более агрессивным дизайном, включая спортивный передний бампер с крупным центральным воздухозаборником и радиаторную решетку с темными элементами по краям, что подчёркивает его мощь и спортивный характер.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.

Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.



