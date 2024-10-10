Как обновленная Hyundai Sonata покоряет российский рынок с новой ценой

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

В Россию привезли обновленную версию бизнес-седана Hyundai Sonata в модификации N-Line. Стоимость автомобиля составляет 4 599 000 рублей, как указано в предложении от дилера из Волгограда, которое проанализировало издание Autonews. ru.

Фото: wikimedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Особенности рестайлинговой Hyundai Sonata

Hyundai Sonata N-Line оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 л. с. с передним приводом и автоматической коробкой передач. Модификация N-Line включает спортивный внешний пакет с агрессивными передними и задними бамперами, стильными дисками и черной крышей, что придаёт автомобилю более динамичный вид.

Дополнительные опции

Модель, представляемая в России, оборудована множеством современных систем безопасности и комфорта. В их числе ABS, ESP, системы помощи при торможении (BAS, EBD), антипробуксовочная система (ASR), камера 360, круиз-контроль, панорамный люк, а также подогрев и вентиляция передних сидений.

Уточнения

Hyundai Sonata — среднеразмерный переднеприводной седан. В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E — «Executive cars», по Euro NCAP — к «Large family car» (сегмент D). Неофициальные источники, дилеры и журналисты, специализирующиеся на данной тематике, относят автомобиль как к D-сегменту, так и к бизнес-классу.



