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Как обновленная Hyundai Sonata покоряет российский рынок с новой ценой

1:12
Авто

В Россию привезли обновленную версию бизнес-седана Hyundai Sonata в модификации N-Line. Стоимость автомобиля составляет 4 599 000 рублей, как указано в предложении от дилера из Волгограда, которое проанализировало издание Autonews. ru.

Как обновленная Hyundai Sonata покоряет российский рынок с новой ценой
Фото: wikimedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Особенности рестайлинговой Hyundai Sonata
Hyundai Sonata N-Line оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 250 л. с. с передним приводом и автоматической коробкой передач. Модификация N-Line включает спортивный внешний пакет с агрессивными передними и задними бамперами, стильными дисками и черной крышей, что придаёт автомобилю более динамичный вид.

Дополнительные опции
Модель, представляемая в России, оборудована множеством современных систем безопасности и комфорта. В их числе ABS, ESP, системы помощи при торможении (BAS, EBD), антипробуксовочная система (ASR), камера 360, круиз-контроль, панорамный люк, а также подогрев и вентиляция передних сидений.

Уточнения

Hyundai Sonata — среднеразмерный переднеприводной седан. В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E — «Executive cars», по Euro NCAP — к «Large family car» (сегмент D). Неофициальные источники, дилеры и журналисты, специализирующиеся на данной тематике, относят автомобиль как к D-сегменту, так и к бизнес-классу.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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