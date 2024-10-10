LADA Granta и Hyundai Solaris: фавориты аренды авто в России

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Автоэксперты провели анализ рынка аренды легковых автомобилей в России за третий квартал 2024 года. По результатам исследования, спрос на аренду автомобилей значительно вырос: на 23,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 35,1% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Среди предложений по аренде наиболее популярными оказались автомобили марки ВАЗ (LADA), которые составили 4,46% всех объявлений. Однако, по спросу лидируют автомобили Hyundai, на которые пришлось 6,56% запросов. За ними следуют автомобили ВАЗ (LADA) с долей 6,17%, а также Toyota, Kia и Volkswagen, которые вошли в топ-5.

Лидером среди конкретных моделей по спросу стал Hyundai Solaris, который занял 4,27% рынка. Второе место заняла LADA Granta с долей 3,42%, а замыкает тройку Kia Rio с 2,71%. Наибольший прирост спроса по сравнению с прошлым годом показала LADA Granta — её популярность увеличилась в 2,2 раза. За квартал больше всего вырос спрос на Volkswagen Polo — на 46,2%.

Среди предложений аренды также лидирует LADA Granta с долей 2,07% всех объявлений. За ней следуют Hyundai Solaris и Toyota Camry. Средняя стоимость аренды автомобиля по России составляет 1,7 тыс. рублей в сутки.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



