Что делать, если после наезда на яму двигатель не заводится

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Современные автомобили оснащены множеством функций, которые автоматически срабатывают для защиты водителя и пассажиров в непредвиденных ситуациях. Однако для того, чтобы их разблокировать, иногда требуются определённые знания. Представитель ГАИ рассказал журналистам об одной важной кнопке, о существовании которой могут не знать даже опытные водители, несмотря на многолетний опыт вождения.

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Например, после попадания в глубокую яму или лёгкого удара водитель может обнаружить, что двигатель больше не запускается. Это связано с тем, что в таких ситуациях срабатывает инерционный датчик, который отключает подачу топлива, блокируя бензонасос. Эта функция предотвращает возгорание автомобиля в случае аварии, а также автоматически разблокирует двери, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть машину.

Многие водители могут начать паниковать, если двигатель отказывается заводиться после наезда на яму. Однако решить проблему легко — нужно лишь нажать кнопку сброса, расположенную обычно в области ног переднего пассажира под бардачком. В некоторых автомобилях она находится под капотом. После этого мотор можно снова запустить.

Чтобы узнать точное местоположение этой кнопки, водителям рекомендуется обратиться к дилеру, на станцию техобслуживания или ознакомиться с инструкцией автомобиля.

Уточнения

Бензонасос — часть системы питания карбюраторных двигателей. Предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Устанавливается на двигателе и приводится в действие рычагом от эксцентрика распределительного вала. На некоторых двигателях, например, подвесных лодочных моторов и бензопил топливный насос работает от пульсаций давления в подпоршневом пространстве.



