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Контрафактные запчасти: скрытая угроза для вашей машины

0:58
Авто

На рынке автозапчастей особенно часто подделывают детали, которые используются для регулярного технического обслуживания машин. Об этом сообщил автоэксперт Михаил Маковей. В список самых подделываемых компонентов входят фильтры, свечи зажигания, детали подвески и другие запчасти, срок службы которых обычно невелик.

Контрафактные запчасти: скрытая угроза для вашей машины
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Маковей отметил, что подделываются как оригинальные запчасти, так и аналоги известных европейских и азиатских производителей. Эксперт подчеркнул, что использование таких деталей может не только навредить транспортному средству, но и стать причиной серьёзных поломок ключевых узлов.

Чтобы избежать проблем, связанных с контрафактными запчастями, Маковей рекомендует приобретать детали исключительно у официальных дилеров или проверенных поставщиков. Это поможет минимизировать риск и гарантировать надёжную эксплуатацию автомобиля.

Уточнения

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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