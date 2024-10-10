Тесты показали, что Tesla улучшила реальные показатели запаса хода своих электромобилей

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Запас хода электромобилей, заявленный Агентством по охране окружающей среды США (EPA), часто отличается от реальных показателей, однако свежие тесты показали, что обновлённая Tesla Model 3 Performance не только достигла заявленных цифр, но и превзошла их. Согласно EPA, запас хода этой модели составляет 303 мили (487 км), однако в тестах Edmunds автомобиль смог проехать 306 миль (492 км), что является отличным результатом.

Фото: Own work by Leo Nguyen, CC BY-SA 4.0

Это особенно впечатляет в сравнении с предыдущей версией Model 3 Performance, которая в 2018 году показала в тех же тестах всего 256 миль (412 км), несмотря на оценку EPA в 310 миль (499 км). Прогресс в реальных показателях свидетельствует о том, что Tesla улучшает свои технологии и повышает эффективность своих моделей.

Не только Model 3 Performance показала хорошие результаты. Внедорожный пикап Tesla Cybertruck Foundation Series AWD также превзошёл ожидания, проехав 334 мили (537 км) вместо заявленных EPA 318 миль (512 км), что особенно удивительно, учитывая большие размеры автомобиля и внедорожные шины, которые обычно снижают эффективность.

Студия Out of Spec Studios также провела тестирование на запас хода новой Model 3 Performance. На скорости 70 миль в час (113 км/ч) она смогла проехать 370 миль (595 км), превысив EPA-показатель в 341 милю (549 км). Это подтверждает, что Tesla делает значительные шаги в направлении улучшения реальных показателей своих автомобилей, что является хорошей новостью как для бренда, так и для его клиентов.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).



