В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass

В Италии был представлен новый первый полноприводный компактный внедорожник Jeep, сообщает Stellantis. Он создан на платформе STLA Medium под брендом Jeep.
Первый эскиз обновленного Compass размещён производителем на ресурсе материнской компании Stellantis. Здесь же отмечается, что производить начнёт уже в будущем году, но только в 2026 году поступит в продажу в США.
"Верный стратегии бренда "Свобода выбора", он (Jeep) предложит различные энергетические силовые установки, обеспечивающие доступные возможности, максимальную производительность и передовые технологии", — отметил производитель.
Известно, что выпускать рестайлинговую модель будут на итальянском предприятии Stellantis в Мельфи.
Фото используется в качестве иллюстрации.
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