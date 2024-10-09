В Италии начнут выпускать новый Jeep Compass

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В Италии был представлен новый первый полноприводный компактный внедорожник Jeep, сообщает Stellantis. Он создан на платформе STLA Medium под брендом Jeep.

Фото: flickr.com by JamesHenry, CC BY 2.0

Первый эскиз обновленного Compass размещён производителем на ресурсе материнской компании Stellantis. Здесь же отмечается, что производить начнёт уже в будущем году, но только в 2026 году поступит в продажу в США.

"Верный стратегии бренда "Свобода выбора", он (Jeep) предложит различные энергетические силовые установки, обеспечивающие доступные возможности, максимальную производительность и передовые технологии", — отметил производитель.

Известно, что выпускать рестайлинговую модель будут на итальянском предприятии Stellantis в Мельфи.

Фото используется в качестве иллюстрации.