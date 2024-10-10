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Пилотный проект платной парковки стартует в четырех городах Подмосковья

1:12
Авто

С 1 ноября 2024 года в Московской области начнёт действовать давно обещанная платная парковка на улицах. Пилотный проект охватит четыре города региона: Красногорск, Королёв, Реутов и Видное. В общей сложности будет создано 27 платных зон на 300 машиномест.

Пилотный проект платной парковки стартует в четырех городах Подмосковья
Фото: Крокус Экспо. Собственная работа is licensed under CC BY-SA 4.0

Это нововведение областной департамент транспорта объясняет необходимостью борьбы с проблемой перегруженности улиц личным транспортом. Введённые тарифы будут варьироваться в зависимости от расположения парковки. Возле ж/д станций и платформ стоимость составит 40 рублей в час, на городских улицах — 50 рублей в час, что заметно ниже, чем в Москве.

Для оплаты парковки можно будет использовать приложение "Парковки России", а также смс или голосовые сообщения, аналогично московской системе. Водителям даётся 10 минут для оплаты парковки и освобождения места по завершении сессии. В случае нарушения правил парковки грозит штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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