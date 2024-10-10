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Японские электромобили лидируют в России: как меняется рынок в 2024 году

1:28
Авто

По состоянию на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 16,9 тыс. электромобилей японских брендов, что составляет 33,3% от общего количества электрокаров в стране. Эти данные были опубликованы агентством "Автостат" в их отчете "Электрокары и гибриды в России".

Японские электромобили лидируют в России: как меняется рынок в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Хотя японские автомобили пока лидируют в российском электропарке, их доля стремительно сокращается из-за роста популярности китайских моделей, которые занимают 27,2% рынка (13,8 тыс. электрокаров на середину 2024 года). За ними следуют немецкие (7,4 тыс. ед.) и американские (6,8 тыс. ед.) электромобили с долями 14,7% и 13,4% соответственно. Замыкают ТОП-5 российские электрические автомобили — их насчитывается 4,4 тыс. единиц (8,6%).

Эксперты отмечают, что среди японских электромобилей наиболее выделяется бренд Nissan, среди китайских лидирует Zeekr, у немцев — Volkswagen и Audi, у американцев — Tesla, а среди российских производителей доминируют Evolute и "Москвич".

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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