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Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать

1:57
Авто

К сожалению, ситуации, когда автовладельцев обманывают в автосервисах, довольно распространены. Мастера порой намеренно завышают стоимость ремонта, предлагают ненужные услуги или используют некачественные запчасти. Почему это происходит и как обезопасить себя от подобных проблем?

Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

Жажда наживы

Основная причина нечестной работы автосервисов - жадность и желание любой ценой получить максимальную прибыль. Для этого мастера могут убеждать клиентов в необходимости дорогостоящего ремонта, который на самом деле не требуется. Или заменять новые запчасти на б/у, но выставлять счёт за новые. Таким образом, клиент переплачивает за услуги.

Отсутствие должной квалификации

Некоторые автосервисы сознательно нанимают неопытных или недостаточно квалифицированных специалистов. Это позволяет платить им меньше, но увеличивает риск некачественного ремонта. Такие мастера могут ошибаться в диагностике, неправильно производить замену деталей или неверно проводить настройку агрегатов.

Желание сэкономить

Автосервисы также могут использовать низкокачественные запасные части вместо оригинальных, объясняя это клиенту необходимостью сэкономить. При этом мастера не предупреждают, что такие детали прослужат гораздо меньше, что в итоге приведет к новому ремонту.

Как обезопасить себя?

Чтобы избежать обмана в автосервисе, рекомендуется:

  1. Выбирать проверенные сервисы с хорошей репутацией. Изучайте отзывы, спрашивайте знакомых.
  2. Требовать предоставления сметы работ и чеков за использованные запчасти.
  3. Не соглашаться на ремонт "по звонку" без предварительной диагностики.
  4. Обращаться к официальным дилерам марки, даже если их услуги дороже.
  5. Контролировать работу мастеров и не стесняться задавать уточняющие вопросы.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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