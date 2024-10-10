Какой Toyota Land Cruiser Prado выбрать: бензин, дизель и цены на российском рынке

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Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado пятого поколения, дебютировавший в 2023 году, уже доступен в России благодаря параллельному импорту. Это долгожданная замена предыдущей модели, которая выпускалась более 15 лет. На данный момент автомобили можно найти у дилеров в крупных городах России, причем по сайтам объявлений видно, что в автосалонах уже представлено более сотни этих машин. Основными продавцами являются официальные дилеры марки Toyota.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Цены и комплектации

Самая простая версия Land Cruiser Prado оснащена атмосферным бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра, мощностью 163 л. с., и 6-ступенчатым автоматом. Цены на эти версии начинаются от 10 млн 400 тыс. рублей и доходят до 11 млн 500 тыс. рублей.

Для тех, кто ищет более мощный вариант, существует модель с бензиновым турбомотором объёмом 2,4 литра (279 л. с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость таких версий колеблется от 11 млн 400 тыс. до 14 млн 500 тыс. рублей.

Кроме того, в продаже есть внедорожники с турбодизелем объёмом 2,8 литра, развивающим мощность в 204 л. с. Дизельные версии доступны по цене от 12 млн рублей. Гибридные версии модели в Россию пока не завозят.

Уточнения

Паралле́льный и́мпорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем.

Такие товары часто называют товарами «серого рынка». Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных государствах.



