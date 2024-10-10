Преимущества и недостатки Nissan Note на пробеге до 200 тыс. км

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Если вы рассматриваете покупку хэтчбека на вторичном рынке с пробегом до 200 тыс. км, то Nissan Note может стать хорошим выбором благодаря своей надежности, особенно среди японских моделей. Эксперт Сергей Зиновьев отмечает, что эта модель показывает отличную жизнестойкость и минимальное количество поломок.

Фото: Wikipedia by Project Kei, CC BY-SA 4.0

На российском рынке за хорошо сохранившиеся экземпляры Nissan Note просят до 1,2 млн рублей, но большинство автомобилей находятся в диапазоне 800 тыс. рублей. При этом всё еще можно найти автомобили возрастом 11-13 лет с пробегом менее 150 тыс. км.

Nissan Note предлагается с двумя двигателями: 1.4 (88 л. с.), который идет в паре с механической коробкой передач Renault JH3, и 1.6 (110 л. с.), работающий либо с той же механикой, либо с надежным 4-ступенчатым автоматом Jatco RE4F03A. Оба двигателя обычно работают без проблем до пробега в 150 тыс. км, после чего может потребоваться замена цепного привода ГРМ и очистка от нагара.

Кузов автомобиля устойчив к ржавчине, что является большим плюсом для долгосрочной эксплуатации. Однако передняя подвеска имеет слабые места — опорные подшипники стоек и сайлентблоки требуют замены каждые 40-60 тыс. км. Это один из двух главных недостатков этой модели, наряду с небольшим объемом багажника. Однако Nissan Note легко ремонтируется, и найти запчасти для него не составляет труда.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



