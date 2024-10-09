Цена Lada Iskra: новинка займет промежуточную позицию между Granta и Vesta

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Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин поделился подробностями о ходе работ над проектом Lada Iskra. Он сообщил, что производственная площадка для новой модели уже подготавливается, а настройка конвейера идет по плану. Старт выпуска модели Lada Iskra будет осуществлен с невысокой скоростью для обеспечения высокого качества, с последующим увеличением темпов производства. Тестовая сборка автомобилей намечена на конец 2024 года.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Костромин также отметил, что на данный момент спортивные версии Lada Iskra рассматриваются, но их выпуск отложен на будущее. Тем не менее, есть планы по созданию нишевых моделей на базе этой машины. Топ-менеджер выразил уверенность, что Lada Iskra станет новым бестселлером. По его словам, цена новинки будет находиться между моделями Lada Granta и Lada Vesta.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводной субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.



