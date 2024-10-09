Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете

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Группа Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте" сообщила о расширении цветовой палитры для модели Lada Granta. По информации, с 7 октября на линии № 5 завода "АвтоВАЗ" в Тольятти началось массовое производство автомобилей Lada Granta в новом ярко-синем цвете под названием "Капитан" с металлизированным эффектом. Этот оттенок стал шестым в палитре популярной модели.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Первые экземпляры автомобилей в этом цвете были выпущены еще в сентябре, когда с конвейера сошли три пробных машины: седан, лифтбек и кросс-универсал. Несмотря на это, официального заявления от "АвтоВАЗа" о расширении цветовой гаммы Lada Granta пока не поступало.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.



