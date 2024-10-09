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Потеря автомобильных номеров: как не попасть под штраф и что делать

2:08
Авто

Автомобильные номера играют ключевую роль в идентификации транспортного средства, и их потеря может привести к неприятным последствиям. Важно знать, что делать, если номера потерялись, и как избежать штрафов и других проблем.

Потеря автомобильных номеров: как не попасть под штраф и что делать
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Почему важны оба номера?
На автомобиле должны быть установлены два номерных знака — передний и задний. Отсутствие даже одного из них является нарушением, за которое водителю грозит наказание. Хотя прямой штраф за утерю номера не предусмотрен, эксплуатация автомобиля без одного из номеров запрещена, и нарушение может повлечь штраф в размере 5 тысяч рублей или даже лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

Действия при утере номера
Лучший вариант после потери номера — немедленно прекратить движение. Если вы продолжите ехать без номера, это увеличивает риск попасть под санкции. Безопаснее всего вызвать эвакуатор, который доставит автомобиль в гараж или на стоянку. Хотя это может показаться неудобным, это защитит вас от более серьезных последствий, таких как лишение водительских прав.

Штрафы и повторные остановки
При первой остановке за отсутствие номера сотрудник ГИБДД может выписать штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако, если водитель продолжит движение без номера, при повторной остановке последствия могут быть более серьезными — вплоть до лишения прав.

Получение дубликата номера
Для восстановления утраченного номера нужно как можно быстрее обратиться в специализированную компанию, которая занимается изготовлением дубликатов. Это легальная и быстрая процедура, которая требует предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт владельца. Изготовление номера занимает всего 10-15 минут, и после этого его можно сразу установить на автомобиль.

Украденные номера
Если номера украдены, необходимо сообщить об этом в полицию и следовать иному порядку действий, отличному от утери.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС). Обычно представляет собой металлическую пластину с нанесённым на неё регистрационным номером и буквенным кодом страны (или территории), где данный номер был выдан.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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