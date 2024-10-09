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УАЗ продолжает наращивать производство: 2024 год принес рост на 4,8%

1:05
Авто

По итогам девяти месяцев 2024 года Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустил 28 тыс. 515 автомобилей. Наибольший объем производства пришелся на семейство коммерческих автомобилей СГР, составив 10 тыс. 926 единиц.

УАЗ продолжает наращивать производство: 2024 год принес рост на 4,8%
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

Флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" был выпущен в количестве 8 тыс. 449 единиц, за ним следует легкий грузовик "Профи" с 4 тыс. 670 произведенными автомобилями. Четвертым в списке стал УАЗ "Пикап" с 4 тыс. 13 автомобилей, а внедорожник "Хантер" замыкает пятерку лидеров с 457 единицами.

По данным, ранее предоставленным компанией, за 9 месяцев 2024 года УАЗ реализовал в России 26 тыс. 40 автомобилей, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Уточнения

УАЗ-3163 «Patriot» — полноприводный автомобиль повышенной проходимости (вседорожник) для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности. Представляет собой IV поколение автомобилей повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ, является рестайлинговой модификацией модели УАЗ-3162 и «преемником» модели УАЗ-469 (3151) — серийно выпускается Ульяновским автозаводом с августа 2005 года. Автомобиль оснащён цельнометаллическим пятидверным кузовом и предназначен для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также в сельской местности. В прежние годы производился под именем собственным «Симбир».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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