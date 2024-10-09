УАЗ продолжает наращивать производство: 2024 год принес рост на 4,8%

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По итогам девяти месяцев 2024 года Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустил 28 тыс. 515 автомобилей. Наибольший объем производства пришелся на семейство коммерческих автомобилей СГР, составив 10 тыс. 926 единиц.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

Флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" был выпущен в количестве 8 тыс. 449 единиц, за ним следует легкий грузовик "Профи" с 4 тыс. 670 произведенными автомобилями. Четвертым в списке стал УАЗ "Пикап" с 4 тыс. 13 автомобилей, а внедорожник "Хантер" замыкает пятерку лидеров с 457 единицами.

По данным, ранее предоставленным компанией, за 9 месяцев 2024 года УАЗ реализовал в России 26 тыс. 40 автомобилей, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Уточнения

УАЗ-3163 «Patriot» — полноприводный автомобиль повышенной проходимости (вседорожник) для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересечённой местности. Представляет собой IV поколение автомобилей повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ, является рестайлинговой модификацией модели УАЗ-3162 и «преемником» модели УАЗ-469 (3151) — серийно выпускается Ульяновским автозаводом с августа 2005 года. Автомобиль оснащён цельнометаллическим пятидверным кузовом и предназначен для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также в сельской местности. В прежние годы производился под именем собственным «Симбир».



