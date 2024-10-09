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Как не нарваться на подделку масла: признаки, которые спасут ваш двигатель

2:08
Авто

На российском рынке почти половина моторных масел — поддельные. Это стало особенно заметно после ухода зарубежных автобрендов из России в 2022 году, что отразилось на поставках расходных материалов, включая моторное масло. Параллельный импорт частично решил проблему дефицита, но привел к росту доли контрафактной продукции. По данным Союза автосервисов, в августе 2023 года подделки составили уже 54% рынка моторных масел.

Как не нарваться на подделку масла: признаки, которые спасут ваш двигатель
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Поддельные масла часто изготавливаются из дешевого минерального масла, которое при высоких температурах становится слишком жидким, а при низких — чрезмерно густым. Это негативно влияет на двигатель, вызывая его преждевременный износ. Однако выявить подделку можно по ряду внешних признаков.

Канистра
Оригинальные производители уделяют большое внимание упаковке. Канистры имеют уникальную форму и изготавливаются из качественного пластика, без дефектов и с гладкой поверхностью. Наличие сварных швов, облоя или запаха пластика может указывать на подделку.

Крышка
Фирменные масла имеют крышки, которые невозможно незаметно вскрыть. На них часто присутствует фиксирующее кольцо или логотип. Если крышка была вскрыта, элементы логотипа и штрихкода уже не совпадут.

Этикетка
Оригинальные этикетки отличаются качественной полиграфией, их ровно наклеивают без пузырей и дефектов. Подделки можно узнать по низкому качеству печати, неровным шрифтам и даже орфографическим ошибкам.

Цена
Значительно низкая цена — это еще один признак подделки. Если стоимость масла ниже среднерыночной на 10-20%, это повод насторожиться.

Штрихкод
Штрихкод содержит информацию о товаре и его производителе. С помощью приложений для смартфонов можно проверить, совпадают ли данные на канистре с продуктом, и это может помочь распознать подделку.

Уточнения

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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