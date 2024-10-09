Локализация или импорт: каким будет рынок авто России в ближайшие годы

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Согласно прогнозам властей, снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию ожидается с 2025 года, что связано с завершением отложенного спроса, возникшего в 2023–2024 годах из-за проблем с поставками и ухода зарубежных производителей с рынка. Эти данные были представлены в материалах к проекту федерального бюджета, изученных РБК.

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В 2025 году предполагается, что в Россию будет ввезено около 1,085 млн легковых автомобилей, из которых 733,5 тыс. будут новыми, а остальные — автомобилями с пробегом. В 2026 году объем импорта снизится до 916 тыс. единиц, а в 2027 году — до 776 тыс. Ожидается, что в 2025 году средний утилизационный сбор на один автомобиль составит 602 тыс. рублей, что приведет к росту бюджетных доходов от утильсбора до 653,5 млрд рублей.

По данным "Автостата", в 2023 году импортировано 1,09 млн автомобилей, из которых 707 тыс. новых. Прогнозы на 2024 год предполагают рост импорта, что связано с увеличением поставок из Китая, где планируют продать до 1,2 млн автомобилей в России. Однако с 2025 года эксперты ожидают снижение объемов импорта из-за роста утилизационного сбора и усиления локализации производства автомобилей, в частности китайских брендов.

Правительство России утвердило долгосрочный план по индексации утилизационного сбора до 2030 года, а стратегия развития автопромышленности нацелена на увеличение доли отечественных автомобилей до 82% к 2030 году. По мнению аналитиков, эти меры направлены на развитие внутреннего производства и сокращение зависимости от импорта.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



