Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома
Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи
Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии
Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи
Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца
Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму

Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России

1:30
Авто

В России было проведено исследование, чтобы выяснить, как стаж водителя, возраст и пробег автомобиля влияют на вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествия. Аналитики bip. ru проанализировали данные о 500 тыс. российских водителей за второй квартал текущего года.

Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России
Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

Результаты исследования показали, что наибольший риск аварийности приходится на первые пять лет вождения, особенно среди молодых водителей. К 20 годам доля водителей, попадающих в ДТП, составляет 10,7%. Однако с возрастом и накоплением опыта количество аварий начинает снижаться: к 31 году доля водителей, которые часто попадают в ДТП, уменьшается до 3,5%, и с этого возраста увеличивается доля "безаварийных" водителей.

Возраст автомобиля также играет важную роль в аварийности. Наименее часто в ДТП попадают автомобили возрастом от 1 до 10 лет. Это объясняется тем, что машины этой возрастной категории обычно находятся в хорошем техническом состоянии.

Мощность автомобиля также оказывает влияние на аварийность. Начинающие водители чаще попадают в аварии, управляя автомобилями с мощностью от 50 до 75 лошадиных сил, в то время как "безаварийные" водители чаще ездят на более мощных машинах.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи
Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии
Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи
Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца
Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму
Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать
Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.