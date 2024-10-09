Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России

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В России было проведено исследование, чтобы выяснить, как стаж водителя, возраст и пробег автомобиля влияют на вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествия. Аналитики bip. ru проанализировали данные о 500 тыс. российских водителей за второй квартал текущего года.

Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

Результаты исследования показали, что наибольший риск аварийности приходится на первые пять лет вождения, особенно среди молодых водителей. К 20 годам доля водителей, попадающих в ДТП, составляет 10,7%. Однако с возрастом и накоплением опыта количество аварий начинает снижаться: к 31 году доля водителей, которые часто попадают в ДТП, уменьшается до 3,5%, и с этого возраста увеличивается доля "безаварийных" водителей.

Возраст автомобиля также играет важную роль в аварийности. Наименее часто в ДТП попадают автомобили возрастом от 1 до 10 лет. Это объясняется тем, что машины этой возрастной категории обычно находятся в хорошем техническом состоянии.

Мощность автомобиля также оказывает влияние на аварийность. Начинающие водители чаще попадают в аварии, управляя автомобилями с мощностью от 50 до 75 лошадиных сил, в то время как "безаварийные" водители чаще ездят на более мощных машинах.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.



