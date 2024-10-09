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Советская малолитражка могла конкурировать с японскими авто

1:25
Авто

Автоэксперт провел сравнение советской малолитражки "Ока" с её японскими конкурентами 80-90-х годов — Daihatsu Cuore и Mitsubishi Minica. Отмечается, что "Ока", появившаяся в конце 80-х годов, стала достойной альтернативой устаревшим мотоколяскам и "Запорожцу", предложив современный на тот момент уровень технологий. В то время как в Японии развивались модели Daihatsu Cuore (Mira) и Mitsubishi Minica.

Советская малолитражка могла конкурировать с японскими авто
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 3.0

Конструктивно "Ока" была вполне конкурентоспособна по ключевым параметрам: двигатель, коробка передач и основные узлы. Особенно сходство заметно с Daihatsu Cuore, так как обе машины имели похожую мощность двигателя, четырехступенчатую "механику" и аналогичную конструкцию подвески. Однако одно из отличий — колеса: у "Оки" были 12-дюймовые, в то время как у японской модели — 10-дюймовые, что могло бы помешать её популярности в СССР.

Модификации японских машин включали автоматическую коробку передач и полный привод, а у Mitsubishi Minica были даже версии с турбированным двигателем мощностью 64 л. с. и различные кузовные варианты, включая пятидверные и микровэны. Это расширение моделей обусловлено спросом и конкурентной борьбой, чего "Ока" не дождалась.

Уточнения

Mitsubishi Minica (яп. 三菱・ミニカ) — компактный автомобиль (кей-кар), выпускавшийся компанией Mitsubishi Motors для японского внутреннего рынка, с октября 1962 по май 2011 года. Это был первый автомобиль, построенный на Shin Mitsubishi Heavy-Industries, одной из трёх региональных компаний Mitsubishi Heavy Industries, пока они не были объединены в 1964 году. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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