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Пилотные станции Caready и SINTEC: как сервис для китайских авто развивается в России

1:29
Авто

SINTEC Group стала партнером сети техобслуживания Caready, сделав акцент на обслуживание китайских автомобилей. На данный момент успешно реализованы четыре пилотных проекта в Краснодаре, Воронеже, Оренбурге и Сочи. В рамках сотрудничества SINTEC будет обеспечивать станции техобслуживания высококачественными смазочными материалами и техническими жидкостями для новых и постгарантийных машин.

Пилотные станции Caready и SINTEC: как сервис для китайских авто развивается в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Директор по продажам SINTEC Group в сегменте B2B, Геннадий Задорожный, отметил, что компания обладает уникальным опытом разработки и производства масел и охлаждающих жидкостей, которые востребованы китайскими автопроизводителями. Благодаря тесному сотрудничеству с Китайской ассоциацией автодилеров (CADA), продукция SINTEC привлекла внимание крупнейших сборочных заводов, выпускающих китайские автомобили, а также таксопарков России. Партнерство с Caready направлено на обеспечение качественного сервиса и высокотехнологичных продуктов для российских автолюбителей.

Директор станций сервисного обслуживания Caready, Михаил Маковей, добавил, что расширение ассортимента продукции благодаря сотрудничеству с SINTEC позволит значительно повысить уровень предоставляемых услуг. В планах сети — открыть 10 новых партнерских станций техобслуживания к концу 2024 года.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание), а также по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ремонт).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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