Эксперты предупредили, какие две детали автомобиля нельзя менять самостоятельно — грозит блокировкой компьютера

Некоторые вмешательства в устройство автомобиля могут повлечь за собой блокировку компьютера и штрафы. Эксперты "За рулем" рассказали, какие детали машины не стоит ремонтировать самостоятельно.

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Так, не рекомендуется трогать фары. Замена галогеновых фар на ксеноновые допускается только в том случае, если модель автомобиля выпускалась в разных комплектациях, в том числе с ксеноном. В противном случае, это может привести к неприятностям. Замена штатных ламп накаливания на лампы Long Life, по мнению авторов статьи, имеет смысл.

Замена аккумулятора может показаться элементарной операцией, но на самом деле это может привести к серьезным последствиям. Авторы статьи предупреждают, что в результате замены аккумулятора может произойти сброс множества оперативных настроек, которые придется восстанавливать. В автомобилях премиум-класса может случиться и кое-что более неприятное — компьютер может квалифицировать замену аккумулятора как несанкционированное проникновение и заблокируется.

Вмешательства в автомобиль могут привести к серьезным последствиям, включая блокировку компьютера и штрафы. Поэтому перед проведением любых работ с автомобилем рекомендуется проконсультироваться с экспертами и производителем, советуют эксперты.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

