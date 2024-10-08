Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей

6:22 Your browser does not support the audio element. Авто

В России можно найти настоящие шедевры автомобильного искусства, представляющие культурную и историческую ценность. Редакция 110 km.ru изучила актуальные предложения на отечественных классифайдах и выбрала пять самых дорогих антикварных автомобилей, выставленных на продажу в октябре 2024 года. Все это бережно отреставрированные автомобили, которые несмотря на солидный возраст, пребывают в прекрасном состоянии и станут украшением любой автомобильной коллекции.

Фото: 500px.com by Хани Канафтчян, CC BY 3.0

Bentley S (1962) — 50 млн рублей

В Москве выставили на продажу раритетный седан Bentley S2, созданный в 1962 году по заказу одной из принцесс Дубая. Кузов выкрасили в красный с золотом, а салон отделали шпоном и натуральной кожей. Позднее машину купил владелец казино в Лас-Вегасе. В 2005 году автомобиль привезли в Россию для частного коллекционера. В 2015-м Bentley был полностью отреставрирован, а в 2020-м получил новую тормозную систему.

Автомобиль оснащен 6,2-литровым мотором V8 мощностью 200 л. с. и автоматической коробкой передач. На одометре значится без малого 78 тысяч миль или 125 тысяч километров. Роскошный Bentley, разменявший седьмой десяток, стоит 50 млн рублей.

Rolls-Royce Silver Wraith (1947) — 51 млн рублей

В Москве продают первый послевоенный автомобиль Rolls-Royce, произведенный в 1947 году. Производство модели Silver Wraith стартовало в апреле 1946 года. Его позиционировали как преемника довоенного Wraith образца 1939-го. Новинка получила оригинальное более жесткое шасси с передней независимой пружинной подвеской и рессорами сзади. Более скромная по сравнению с предшественником колесная база (3226 мм) и сравнительно небольшой 4,3-литровый мотор (126 л. с.) соответствовали настроениям послевоенного аскетизма.

Продавец решил не сообщать в объявлении дополнительных подробностей о машине, за которую рассчитывает выручить 51 млн рублей. Но фотографии говорят сами за себя. Автомобиль находится в коллекционном состоянии. Кузов выкрашен в шоколадный оттенок, а салон обшит двухцветной кожей.

ЗиС 110 (1948) — 70 млн рублей

Уникальный автомобиль ЗиС 110 сошел с конвейера в 1948 году. Производство модели с индексом 110 началось тремя годами ранее. Она стала первым советским послевоенным автомобилем, а также обладателем самого мощного на тот момент двигателя среди серийных машин. Агрегат объемом 6,0 литров развивал 140 л. с. и работал на удивление тихо.

Выставленный на продажу экземпляр прошел масштабную реставрацию, в ходе которой использовались только оригинальные запчасти. Правда, описание машины на auto. ru создано при помощи нейросети, поэтому в нем есть довольно странные пассажи, например: "Этот автомобиль был выпущен в год основания нашей страны — 1948". По всей видимости, имеется в виду провозглашение независимости государства Израиль. Автомобиль находится в Москве. Продавец просит за автомобиль 70 млн рублей.

AC Cobra (1965) — 81,5 млн рублей

Компания из Владивостока предлагает уникальную возможность приобрести раритетный британский родстер AC Cobra 1965 года выпуска. Первым его владельцем был сам Кэрролл Шелби, затем машина использовалась компанией-производителем — AC Cars. Позднее родстер купил пилот Формулы-1 Дэнни Халм, а следующим владельцем стал эксцентричный английский лорд Александр Хескет, основатель команды F1 Hasceth. Автомобиль имеет заявленный пробег чуть больше 16 тысяч километров и будет доставлен из Германии по заказу. Все документы в наличии.

AC Cobra оснащен мощным 7,0-литровым двигателем, развивающим 416 л. с. Тяга от двигателя передается на заднюю ось через механическую коробку передач.

Родстер находится в отличном состоянии и стоит 81,5 млн рублей.

ГАЗ-25 (1939) — 307 млн рублей

ГАЗ-25 — это трехосный автомобиль, который претендует на звание самого таинственного довоенного автомобиля. Информации о нем крайне мало, но известно, что в конце 1930-х инженеры Горьковского автозавода разрабатывали для нужд армейского командования автомобиль повышенной проходимости. Проект ГАЗ-25 так и не пошел в серию, но были изготовлены шесть опытных образцов. Выставленный на продажу автомобиль — один из них.

Машину снабдили тремя осями, четыре задних колеса были ведущими. Это позволяло автомобилю преодолевать сложные дорожные условия и обеспечивало высокую проходимость. Автомобиль оснащен 3,8-литровой бензиновой "шестеркой" мощностью 85 л. с., работающей в паре с механической коробкой передач.

Автомобиль бережно отреставрирован и приведен в коллекционное состояние. Продавец из Санкт-Петербурга оценил уникальный автомобиль в 307 млн рублей.

Уточнения

Раритет - редкая ценная вещь.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

