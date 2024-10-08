Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей

В России можно найти настоящие шедевры автомобильного искусства, представляющие культурную и историческую ценность. Редакция 110 km.ru изучила актуальные предложения на отечественных классифайдах и выбрала пять самых дорогих антикварных автомобилей, выставленных на продажу в октябре 2024 года. Все это бережно отреставрированные автомобили, которые несмотря на солидный возраст, пребывают в прекрасном состоянии и станут украшением любой автомобильной коллекции.
В Москве выставили на продажу раритетный седан Bentley S2, созданный в 1962 году по заказу одной из принцесс Дубая. Кузов выкрасили в красный с золотом, а салон отделали шпоном и натуральной кожей. Позднее машину купил владелец казино в Лас-Вегасе. В 2005 году автомобиль привезли в Россию для частного коллекционера. В 2015-м Bentley был полностью отреставрирован, а в 2020-м получил новую тормозную систему.
Автомобиль оснащен 6,2-литровым мотором V8 мощностью 200 л. с. и автоматической коробкой передач. На одометре значится без малого 78 тысяч миль или 125 тысяч километров. Роскошный Bentley, разменявший седьмой десяток, стоит 50 млн рублей.
В Москве продают первый послевоенный автомобиль Rolls-Royce, произведенный в 1947 году. Производство модели Silver Wraith стартовало в апреле 1946 года. Его позиционировали как преемника довоенного Wraith образца 1939-го. Новинка получила оригинальное более жесткое шасси с передней независимой пружинной подвеской и рессорами сзади. Более скромная по сравнению с предшественником колесная база (3226 мм) и сравнительно небольшой 4,3-литровый мотор (126 л. с.) соответствовали настроениям послевоенного аскетизма.
Продавец решил не сообщать в объявлении дополнительных подробностей о машине, за которую рассчитывает выручить 51 млн рублей. Но фотографии говорят сами за себя. Автомобиль находится в коллекционном состоянии. Кузов выкрашен в шоколадный оттенок, а салон обшит двухцветной кожей.
Уникальный автомобиль ЗиС 110 сошел с конвейера в 1948 году. Производство модели с индексом 110 началось тремя годами ранее. Она стала первым советским послевоенным автомобилем, а также обладателем самого мощного на тот момент двигателя среди серийных машин. Агрегат объемом 6,0 литров развивал 140 л. с. и работал на удивление тихо.
Выставленный на продажу экземпляр прошел масштабную реставрацию, в ходе которой использовались только оригинальные запчасти. Правда, описание машины на auto. ru создано при помощи нейросети, поэтому в нем есть довольно странные пассажи, например: "Этот автомобиль был выпущен в год основания нашей страны — 1948". По всей видимости, имеется в виду провозглашение независимости государства Израиль. Автомобиль находится в Москве. Продавец просит за автомобиль 70 млн рублей.
Компания из Владивостока предлагает уникальную возможность приобрести раритетный британский родстер AC Cobra 1965 года выпуска. Первым его владельцем был сам Кэрролл Шелби, затем машина использовалась компанией-производителем — AC Cars. Позднее родстер купил пилот Формулы-1 Дэнни Халм, а следующим владельцем стал эксцентричный английский лорд Александр Хескет, основатель команды F1 Hasceth. Автомобиль имеет заявленный пробег чуть больше 16 тысяч километров и будет доставлен из Германии по заказу. Все документы в наличии.
AC Cobra оснащен мощным 7,0-литровым двигателем, развивающим 416 л. с. Тяга от двигателя передается на заднюю ось через механическую коробку передач.
Родстер находится в отличном состоянии и стоит 81,5 млн рублей.
ГАЗ-25 — это трехосный автомобиль, который претендует на звание самого таинственного довоенного автомобиля. Информации о нем крайне мало, но известно, что в конце 1930-х инженеры Горьковского автозавода разрабатывали для нужд армейского командования автомобиль повышенной проходимости. Проект ГАЗ-25 так и не пошел в серию, но были изготовлены шесть опытных образцов. Выставленный на продажу автомобиль — один из них.
Машину снабдили тремя осями, четыре задних колеса были ведущими. Это позволяло автомобилю преодолевать сложные дорожные условия и обеспечивало высокую проходимость. Автомобиль оснащен 3,8-литровой бензиновой "шестеркой" мощностью 85 л. с., работающей в паре с механической коробкой передач.
Автомобиль бережно отреставрирован и приведен в коллекционное состояние. Продавец из Санкт-Петербурга оценил уникальный автомобиль в 307 млн рублей.
Раритет - редкая ценная вещь.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.