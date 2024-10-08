Почему машина не заводится: главные причины и способы решения

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Многие автолюбители знакомы с ситуацией, когда после поворота ключа зажигания двигатель не подает признаков жизни. На самом деле мотор не "умирает" просто так — наверняка были сигналы, которые водитель упустил из виду. Автоэксперт перечислил основные причины, по которым двигатель может не запускаться.

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Первая и самая частая причина — проблемы с аккумулятором. Батарея могла разрядиться, а клеммы окислиться, что препятствует прохождению тока. Также возможна коррозия проводов. Чтобы избежать этих проблем, важно ежегодно проводить обслуживание аккумулятора и следить за состоянием проводки под капотом. Чистка, проверка и обработка клемм диэлектрической смазкой зачастую помогают запустить двигатель.

Если же стартер работает, но двигатель не запускается, возможно, проблема в свечах зажигания или катушке. Также следует обратить внимание на бензонасос — его всегда должно быть слышно при включении зажигания. Если звука нет, насос, скорее всего, придется заменить.

Когда стартер молчит, причина может быть в нем самом: возможно, вышли из строя бендикс или щетки, и потребуется их замена.

Еще одна возможная причина — неисправности электроники, такие как проблемы с блоком управления двигателем или датчиком положения распредвала. На блоке могут появляться окислы, плесень или следы перегрева. Если проблема связана с датчиком, стоит обратить внимание на поведение двигателя в последнее время: часто при неисправном датчике двигатель легко запускается на холодную, но долго заводится на горячую.

Наконец, источник проблемы может быть в доустановленной сигнализации. При установке новой сигнализации мастер может неправильно отсоединить старую систему, из-за чего старый блок "оживает" и препятствует запуску двигателя.

Уточнения

Ста́ртер (англ. starter, от start — начинать, пускать в ход), основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя. Основные узлы стартера — двигатель, редуктор, устройства сцепления и расцепления с валом основного двигателя, пусковое устройство (для стартеров, которые не могут запускаться самостоятельно, например бензиновых, турбокомпрессорных).

