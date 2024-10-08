Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тыс. руб
Александр Лукашенко — о призывающих идти на Белоруссию: пусть попробуют
Экс-следователю вынесли приговор за самую крупную взятку за всю историю России
Потеряли гораздо больше: эксперт назвал численность ВСУ при вторжении в Курскую область
Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей
Промежуточное состояние между жизнью и смертью: сенсация в биологии
Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами
Виртуальные операторы против "большой тройки": Новая эра мобильной связи в Крыму
Мошеннические схемы 2.0: Искусственный интеллект и новые жертвы

Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля

2:29
Авто

Эксперт Михаил Колодочкин рассказал о распространенных, но недопустимых вмешательствах в автомобиль, которые могут вызвать серьезные проблемы.

Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Освещение Многие водители стремятся улучшить видимость в ночное время, однако существуют строгие ограничения, касающиеся световых устройств автомобиля. В "Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" четко прописаны запреты.

Замена штатных фар на другие типы запрещена, если модель автомобиля не предусмотрена для таких изменений. Исключение составляет замена галогеновых фар на ксеноновые, если модель выпускалась в версиях с ксеноном. Допускается установка ламп типа Long Life, однако менять следует обе лампы сразу, чтобы избежать разницы в освещении. Другие изменения в системе освещения либо запрещены (например, использование ламп, не предназначенных для дорог общего пользования), либо нецелесообразны.

Аккумулятор Замена аккумулятора кажется простой процедурой, но в современных автомобилях это сопряжено с множеством трудностей. При замене батареи часто сбрасываются многочисленные настройки, которые придется заново настраивать. В премиальных автомобилях это может привести к блокировке бортового компьютера, что потребует обращения в головной офис компании для разблокировки.

Существует также миф, что меньший аккумулятор заряжается быстрее, но это заблуждение. Батарея меньшей емкости не имеет преимуществ в скорости заряда. Допускается установка аккумулятора с большей емкостью, если он подходит по размеру.

Алексей Кожухов, официальный представитель бренда OTING в России, добавил, что вмешательство в электронику автомобиля, особенно в блок управления двигателем, крайне нежелательно. Это касается и других критически важных узлов.

Например, система кондиционирования работает с хладагентом под высоким давлением, что может привести к травмам или загрязнению окружающей среды при неправильном обслуживании. Поэтому заправку кондиционера рекомендуется доверить специалистам. Аналогично, система подвески и рулевого управления требует профессионального подхода, так как ошибки в ремонте этих компонентов могут привести к серьезным аварийным ситуациям на дороге.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат
Еда и рецепты
Сила природы на вашем столе: готовим сочный и аппетитный свекольный салат Аудио 
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова Сводка с фронта: гарнизону ВСУ в Торецке уже уготовлена участь Угледара, Зеленский пообещал Западу много мяса Дмитрий Плотников
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Русские изобретательны: во Франции объяснили неэффективность санкций
Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тыс. руб
Александр Лукашенко — о призывающих идти на Белоруссию: пусть попробуют
От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы 
Экс-следователю вынесли приговор за самую крупную взятку за всю историю России
Потеряли гораздо больше: эксперт назвал численность ВСУ при вторжении в Курскую область
Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей
Промежуточное состояние между жизнью и смертью: сенсация в биологии
Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами
Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.