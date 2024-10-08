Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля

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Эксперт Михаил Колодочкин рассказал о распространенных, но недопустимых вмешательствах в автомобиль, которые могут вызвать серьезные проблемы.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Освещение Многие водители стремятся улучшить видимость в ночное время, однако существуют строгие ограничения, касающиеся световых устройств автомобиля. В "Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" четко прописаны запреты.

Замена штатных фар на другие типы запрещена, если модель автомобиля не предусмотрена для таких изменений. Исключение составляет замена галогеновых фар на ксеноновые, если модель выпускалась в версиях с ксеноном. Допускается установка ламп типа Long Life, однако менять следует обе лампы сразу, чтобы избежать разницы в освещении. Другие изменения в системе освещения либо запрещены (например, использование ламп, не предназначенных для дорог общего пользования), либо нецелесообразны.

Аккумулятор Замена аккумулятора кажется простой процедурой, но в современных автомобилях это сопряжено с множеством трудностей. При замене батареи часто сбрасываются многочисленные настройки, которые придется заново настраивать. В премиальных автомобилях это может привести к блокировке бортового компьютера, что потребует обращения в головной офис компании для разблокировки.

Существует также миф, что меньший аккумулятор заряжается быстрее, но это заблуждение. Батарея меньшей емкости не имеет преимуществ в скорости заряда. Допускается установка аккумулятора с большей емкостью, если он подходит по размеру.

Алексей Кожухов, официальный представитель бренда OTING в России, добавил, что вмешательство в электронику автомобиля, особенно в блок управления двигателем, крайне нежелательно. Это касается и других критически важных узлов.

Например, система кондиционирования работает с хладагентом под высоким давлением, что может привести к травмам или загрязнению окружающей среды при неправильном обслуживании. Поэтому заправку кондиционера рекомендуется доверить специалистам. Аналогично, система подвески и рулевого управления требует профессионального подхода, так как ошибки в ремонте этих компонентов могут привести к серьезным аварийным ситуациям на дороге.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.





