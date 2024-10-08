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Volkswagen 1.9 TDI PD: двигатель, который не боится миллиона километров

1:50
Авто

Автоэксперт поделился информацией о самом надежном двигателе компании Volkswagen, который неоднократно доказывал свою долговечность, проезжая до миллиона километров. Этот двигатель использовался на множестве моделей бренда.

Надо отметить, что термин "двигатель-миллионник" не всегда однозначен. Теоретически любой двигатель может проработать десятилетиями, но это зависит от правильного обслуживания и объема заменяемых деталей. В некоторых случаях на миллион километров пробега мотор может быть практически полностью заменён, что не делает его по-настоящему надежным.

Наиболее вероятно достичь пробега в миллион километров при частых поездках по загородным трассам, так как там двигателю легче работать. Важно, чтобы двигатель сохранил свои оригинальные блок цилиндров и головку блока, при этом регулярные техобслуживания, такие как замена ремня ГРМ и масла, могут значительно продлить его срок службы.

Самым надежным двигателем в линейке Volkswagen оказался 4-цилиндровый турбодизель 1.9 TDI PD. Этот мотор появился в 1996 году и выпускался до 2010 года. Существовало два его поколения: EA180 и EA188. Двигатель устанавливался на множество моделей брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Seat и даже на Ford Galaxy. Среди популярных моделей были Golf, Jetta, Polo, Passat, Caddy и Touran.

Несмотря на свою надежность, дальнейшее производство этих дизелей стало невозможным после "дизельгейта", что привело к исчезновению дизельных моделей в линейках большинства производителей в Европе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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