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Haval Jolion на конвейере в Казахстане: начало крупноузловой сборки

0:53
Авто

В Казахстане начнут выпускать Haval Jolion на предприятии "Астана Моторс Мануфактуринг" в Алма-Ате.

Haval Jolion на конвейере в Казахстане: начало крупноузловой сборки
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

На начальном этапе производство будет вестись по методу крупноузловой сборки, но в будущем завод перейдёт на мелкоузловую сборку. Есть вероятность, что некоторые компоненты для сборки будут поступать с завода Great Wall Motors в Туле.

Также упоминается, что в России Haval Jolion производится по полному циклу. Причём автомобили в такой спецификации, как в России, уже не выпускаются в Китае, поэтому только завод Great Wall Motors в Туле может выпускать кузовные элементы для этой модели.

Ранее портал tarantas. news сообщал, что Haval официально объявил о запуске производства модели H3 в России.

Уточнения

Haval Jolion — компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval — внедорожным подразделением Great Wall Motors. Модель сменила в модельном ряду компании модель Haval H2.
Модель была впервые представлена в 2020 году на Пекинском международном автосалоне. В основе Haval Jolion лежит модульная платформа L.E.M.O.N., на которой также построены кроссоверы Haval DaGou и H6.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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