Changan Lamore — купе с четырьмя дверями: обзор плюсов и минусов от эксперта

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Автоэксперт Юрий Тимкин рассказал о плюсах и минусах седана Changan Lamore.

Фото: wikimedia by Zoerides, CC BY-SA 4.0

По мнению Тимкина, Changan Lamore напоминает четырехдверное купе. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 181 л.с., который обеспечивает уверенное, но не слишком динамичное ускорение. Управляемость автомобиля достаточно бодрая, и он хорошо реагирует на активные маневры.

Тимкин отметил необычный дизайн салона Lamore. Руль выполнен в овальной форме, а вместо традиционной центральной консоли установлен большой вертикальный экран.

Ранее портал автоэксперт сообщил, что для Changan Lamore обновили программное обеспечение. В результате мультимедийная система получила русифицированную оболочку, а также были устранены ошибки работы протокола Apple CarPlay. Владельцы уже купленных машин могут обновить программное обеспечение на официальных сервисных станциях.

Мультимедийная система автомобиля оснащена 13,2-дюймовым экраном и шестью динамиками. Протокол Apple CarPlay работает только при подключении смартфона через оригинальный кабель.

Уточнения

Changan Lamore (逸达, Yida) — среднеразмерный автомобиль, выпускающийся с 2023 года китайской компанией Changan.



