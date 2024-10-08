Changan Lamore — купе с четырьмя дверями: обзор плюсов и минусов от эксперта

Автоэксперт Юрий Тимкин рассказал о плюсах и минусах седана Changan Lamore.
По мнению Тимкина, Changan Lamore напоминает четырехдверное купе. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 181 л.с., который обеспечивает уверенное, но не слишком динамичное ускорение. Управляемость автомобиля достаточно бодрая, и он хорошо реагирует на активные маневры.
Тимкин отметил необычный дизайн салона Lamore. Руль выполнен в овальной форме, а вместо традиционной центральной консоли установлен большой вертикальный экран.
Ранее портал автоэксперт сообщил, что для Changan Lamore обновили программное обеспечение. В результате мультимедийная система получила русифицированную оболочку, а также были устранены ошибки работы протокола Apple CarPlay. Владельцы уже купленных машин могут обновить программное обеспечение на официальных сервисных станциях.
Мультимедийная система автомобиля оснащена 13,2-дюймовым экраном и шестью динамиками. Протокол Apple CarPlay работает только при подключении смартфона через оригинальный кабель.
Changan Lamore (逸达, Yida) — среднеразмерный автомобиль, выпускающийся с 2023 года китайской компанией Changan.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.