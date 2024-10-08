Проверка ОСАГО камерами — что изменится для водителей

Введение в России проверки наличия у водителей ОСАГО с помощью дорожных камер положительно скажется на соблюдении закона. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
По словам Славнова, камеры видеонаблюдения постепенно заставят всех водителей оформить полисы ОСАГО. Это значительно облегчит процесс возмещения убытков после ДТП: пострадавшие смогут быстрее начать ремонт за счет страховой компании виновника.
"Если водители будут получать штрафы каждый день за отсутствие ОСАГО, им придется задуматься, что выгоднее: платить 800 рублей ежедневно или единожды приобрести полис за 8 тысяч рублей на год," — пояснил Славнов.
Ранее портал сообщал, что в России стоимость полисов ОСАГО может вырасти на 30%. Основной причиной является увеличение средней суммы страховых выплат.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.