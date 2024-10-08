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Проверка ОСАГО камерами — что изменится для водителей

0:54
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Введение в России проверки наличия у водителей ОСАГО с помощью дорожных камер положительно скажется на соблюдении закона. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Проверка ОСАГО камерами — что изменится для водителей
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам Славнова, камеры видеонаблюдения постепенно заставят всех водителей оформить полисы ОСАГО. Это значительно облегчит процесс возмещения убытков после ДТП: пострадавшие смогут быстрее начать ремонт за счет страховой компании виновника.

"Если водители будут получать штрафы каждый день за отсутствие ОСАГО, им придется задуматься, что выгоднее: платить 800 рублей ежедневно или единожды приобрести полис за 8 тысяч рублей на год," — пояснил Славнов.

Ранее портал сообщал, что в России стоимость полисов ОСАГО может вырасти на 30%. Основной причиной является увеличение средней суммы страховых выплат.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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