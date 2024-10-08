Китайские автомобили, которые не подведут: обзор надежных моделей на вторичном рынке

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На вторичном рынке России можно найти множество надежных китайских автомобилей. Об этом рассказали автодилеры компании "Автодом".

Фото: Wikipedia by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Представители компании отметили, что надежность машины напрямую связана с ее остаточной стоимостью — то есть с прогнозируемой ценностью авто через три года эксплуатации. Например, Omoda C5 сохранит до 89% своей первоначальной стоимости. К надежным моделям можно отнести также Changan Uni-K, который через три года эксплуатации сохранит до 87% своей первоначальной цены.

Среди других надежных китайских автомобилей с пробегом выделяются Changan Uni-V (до 82% от первоначальной стоимости), GAC GS8 и Kaiyi E5 с показателями 84% и 90% соответственно. Также в рейтинг надежных подержанных китайских автомобилей вошли Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.

При выборе китайского автомобиля с пробегом важно учитывать популярность бренда на российском рынке, наличие развитой сети сервисных центров, стоимость запасных частей и год выпуска транспортного средства, отметили в компании "Автодом".

Уточнения

Kaiyi E5 (на домашнем рынке: Kaiyi Xuandu) — выпускаемый с 2021 года седан суббренда Kaiyi китайской компании Chery Automobile.



