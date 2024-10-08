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Новые китайские седаны Skoda Rapid: стоимость и оснащение в России

1:39
Авто

В России начали появляться новые седаны Skoda Rapid из Китая. В начале октября в продаже появились два таких автомобиля, стоимость которых составляет 2,38 млн и 2,4 млн рублей.

Новые китайские седаны Skoda Rapid: стоимость и оснащение в России
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый Skoda Rapid 2023 года выпуска за 2,38 млн рублей предлагается мультибрендовым автосалоном в Казани. Машина уже растаможена и имеет действующий ЭПТС. Оснащение включает люк в крыше, противотуманные фары, подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, камеру заднего вида, обогрев зеркал, мультируль, отделку кресел эко-кожей, сигнализацию и мультимедийную систему с цветным тачскрином.

Второй Rapid 2023 года выпуска продается в Пензе за 2,4 млн рублей. Оснащение включает 6 подушек безопасности, датчики давления в шинах, света и дождя, систему ЭРА-ГЛОНАСС, мультимедийную систему с сенсорным ЖК-дисплеем и навигацией, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктроником, мультируль, отделку сидений эко-кожей, люк в крыше и 15-дюймовые литые диски.

Обе машины оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MPI мощностью 112 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Уточнения

Škoda Rapid автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах. В настоящее время имя Rapid используется для трёх отдельных семейств: 5-дверный лифтбек присутствует только на рынке России (до 2019 года лифтбек и хетчбэк (Rapid Spaceback) были представлены в большинстве стран Европы), 4-дверный седан и хетчбэк (Rapid Spaceback) на той же платформе Volkswagen Group New A05+ (PQ25) — производятся и продаются исключительно в Китае, а 4-дверный седан, базирующийся на другой версии платформы концерна Volkswagen — известен только на индийском рынке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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