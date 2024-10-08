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Сенаторы поддержали лишение прав за скрытые номера на срок до 1,5 года

0:51
Авто

Комитет Совета Федерации одобрил инициативу, согласно которой водителей будут лишать водительских прав на срок до 1,5 года за скрытие номера на транспортном средстве.

Сенаторы поддержали лишение прав за скрытые номера на срок до 1,5 года
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Водителям, использующим различные устройства для скрытия номеров, такие как рамки-"перевертыши", грозит лишение прав с конфискацией таких устройств. За повторное нарушение также предусмотрено лишение водительского удостоверения на аналогичный срок.

В настоящее время за сокрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор запустил пилотный проект по выявлению автомобилей с закрытыми номерами и неоплаченными штрафами на дорогах.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, морского (включая морские порты), внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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