Сенаторы поддержали лишение прав за скрытые номера на срок до 1,5 года

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Комитет Совета Федерации одобрил инициативу, согласно которой водителей будут лишать водительских прав на срок до 1,5 года за скрытие номера на транспортном средстве.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Водителям, использующим различные устройства для скрытия номеров, такие как рамки-"перевертыши", грозит лишение прав с конфискацией таких устройств. За повторное нарушение также предусмотрено лишение водительского удостоверения на аналогичный срок.

В настоящее время за сокрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор запустил пилотный проект по выявлению автомобилей с закрытыми номерами и неоплаченными штрафами на дорогах.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, морского (включая морские порты), внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, автомобильного и городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на метрополитене.

