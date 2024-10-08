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Как правильно мыть двигатель, чтобы избежать проблем

2:41
Авто

Мойка двигателя автомобиля — это очистка поверхности силового агрегата и навесных элементов от грязи, пыли, масляных и прочих загрязнений. Для процедуры обычно используют моющий шампунь, пенную насадку, мойку высокого давления и пар. Автоэксперт разобрался, нужно ли мыть двигатель, какие риски существуют и что важно учитывать при чистке.

Как правильно мыть двигатель, чтобы избежать проблем
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Рекомендации автопроизводителей

Автопроизводители считают мойку подкапотного пространства необязательной, поэтому в регламенте обслуживания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) такая процедура не упоминается. Компании полагают, что загрязнения на поверхности двигателя не влияют на его работу, и поэтому не уделяют этому внимания.

Стоит ли мыть двигатель?

Специалисты рекомендуют проводить мойку двигателя хотя бы раз в год. Помимо улучшения внешнего вида, это помогает решить следующие проблемы:

Улучшение теплообмена. Подкапотное пространство — самое "жаркое" место автомобиля, где система охлаждения отводит тепло лишь от некоторых элементов. Чистый двигатель остывает лучше, что особенно важно для электронных блоков и навесного оборудования.
Снижение рисков при ремонте. Грязь и абразивные частицы могут попасть в рабочие системы двигателя при разборке, ухудшая качество ремонта и снижая ресурс отремонтированных узлов.
Защита от коррозии. Грязь задерживает влагу, а зимой — соли и реагенты, что способствует образованию ржавчины. Регулярная мойка помогает избежать этой проблемы.
Почему нужно соблюдать осторожность при мойке?

Основная опасность при чистке двигателя — это использование высокого давления, как на мойках самообслуживания. Неправильная техника может повредить сальники и прокладки, деформировать крепления и соединения проводки, вымыть смазку и вызвать попадание воды в нежелательные места, такие как камера сгорания или поддон картера.

Еще одной проблемой является использование неподходящих химических средств. Агрессивные шампуни, предназначенные для кузова, могут повредить детали подкапотного пространства и окислить контакты. Поэтому важно выбирать безопасные средства, которые легко смываются.

Наконец, стоит закрывать полиэтиленовыми пакетами наиболее уязвимые места, такие как блок управления, генератор, катушки зажигания и клеммы, чтобы избежать повреждений и проблем с запуском двигателя после мойки.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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