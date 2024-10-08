Exeed LX стал доступнее: новые цены на популярные комплектации

Спустя пять месяцев после выхода на российский рынок новый переднеприводный Exeed LX стал доступнее на 370 тыс. рублей в комплектации Premium.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Также изменились цены и на другие версии Exeed LX. Так, стоимость полноприводной комплектации Prestige выросла на 25 тыс. рублей, в то время как версия Premium AWD подешевела на 410 тыс. рублей. Сейчас LX в комплектации Premium с передним приводом можно приобрести за 3,2 млн рублей, а с полным приводом — за 3,795 млн рублей (Prestige) и 3,58 млн рублей (Premium).

На старте продаж цены составляли 3,57 млн, 3,7 млн и 3,99 млн рублей соответственно. Также появилась более доступная версия Business по цене от 3,09 млн рублей.

Ранее портал tarantas. news сообщал, что модель EXEED VX начала поступать к российским дилерам в новой базовой комплектации Prestige. Эта версия теперь является начальной из трех доступных и стоит 5 млн рублей с учетом всех скидок, согласно данным на официальном сайте бренда.