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Как устранить запахи в салоне автомобиля: советы, которые работают

1:59
Авто

Со временем в салоне автомобиля может появиться неприятный запах — будь то запах сигарет или случайно пролитого напитка. Многие водители используют ароматизаторы, но они лишь временно маскируют проблему. Как же действительно избавиться от неприятных запахов?

Как устранить запахи в салоне автомобиля: советы, которые работают
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предлагаем вам 5 простых и эффективных способов.

1. Уксус

Налейте небольшое количество уксуса в миску и оставьте её на ночь в салоне автомобиля. Утром неприятный запах исчезнет. Если в салоне останется запах уксуса, достаточно приоткрыть двери на некоторое время для проветривания.

2. Активированный уголь

Активированный уголь — отличный абсорбент, который эффективно справляется практически с любыми запахами, включая запах сигарет. Положите 7-10 таблеток угля в несколько контейнеров и разместите их в салоне на ночь.

3. Кофейные зёрна грубого помола

Кофейные зёрна можно разложить в небольшие контейнеры и разместить в салоне или насыпать их в холщовый мешочек и повесить как ароматизатор. В результате салон наполнится приятным ароматом кофе, а неприятные запахи исчезнут.

4. Пищевая сода

Если запах впитался в обивку сидений, используйте пищевую соду. Посыпьте сиденья содой и оставьте на ночь, а утром тщательно пропылесосьте их. Сода не только устраняет запахи, но и освежает обивку.

5. Яблочный уксус с корицей

Смешайте яблочный уксус с корицей до однородной массы и разлейте её в небольшие ёмкости. Накройте их крышками, сделайте в крышках небольшие отверстия и оставьте на ночь в машине. Утром неприятный запах исчезнет.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам избавиться от неприятных запахов и сделают вашу поездку более комфортной.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
Яблочный уксус обладает гораздо более богатым вкусом и питательной ценностью, чем обычный, спиртово́й. Он имеет мягкий вкус, аромат. В его состав входят биологически активные вещества. Он содержит, кроме органических кислот, некоторое количество сахаров, фенольных веществ, альдегидов эфиров микроэлементов, переходящих из сырья, а также образующихся в результате метаболизма уксуснокислых бактерий (УКБ) в процессе производства и выдержки уксуса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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