Как избавиться от пятен на автомобильном пластике с помощью меламиновой губки

В салоне любого автомобиля есть пластиковые элементы, которые, к сожалению, очень быстро загрязняются. Однако пятна на них можно легко вывести, если знать, чем воспользоваться.
Оказывается, загрязнения на автомобильном пластике можно удалить с помощью меламиновой губки, а не стандартной поролоновой.
Как вернуть чистоту пластиковым поверхностям в салоне автомобиля
Для начала наденьте защитные перчатки. Затем возьмите меламиновую губку, слегка смочите её водой и начните очищать загрязнённую поверхность. Трите медленно и осторожно, не прилагая слишком большого усилия.
После обработки пластиковая поверхность избавится от налёта и пятен, включая даже серьёзные загрязнения, такие как следы клея. Пластик в салоне снова станет чистым и будет выглядеть "как новенький".
Многие опытные водители не зря считают меламиновую губку настоящим спасением для чистоты автомобиля.
Вспененный меламин (меламиновая губка) — вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы.
Данный пеноматериал производится в Германии компанией BASF под торговой маркой «Basotect». Материал на протяжении более чем 20 лет используется для теплоизоляции труб и воздуховодов и продолжительное время используется как звукоизоляционный материал для студий, павильонов, аудиторий и иных помещений. Материал не поддерживает горение.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.