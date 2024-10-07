Как избавиться от пятен на автомобильном пластике с помощью меламиновой губки

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В салоне любого автомобиля есть пластиковые элементы, которые, к сожалению, очень быстро загрязняются. Однако пятна на них можно легко вывести, если знать, чем воспользоваться.

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Оказывается, загрязнения на автомобильном пластике можно удалить с помощью меламиновой губки, а не стандартной поролоновой.

Как вернуть чистоту пластиковым поверхностям в салоне автомобиля

Для начала наденьте защитные перчатки. Затем возьмите меламиновую губку, слегка смочите её водой и начните очищать загрязнённую поверхность. Трите медленно и осторожно, не прилагая слишком большого усилия.

После обработки пластиковая поверхность избавится от налёта и пятен, включая даже серьёзные загрязнения, такие как следы клея. Пластик в салоне снова станет чистым и будет выглядеть "как новенький".

Многие опытные водители не зря считают меламиновую губку настоящим спасением для чистоты автомобиля.

Уточнения

Вспененный меламин (меламиновая губка) — вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы.

Данный пеноматериал производится в Германии компанией BASF под торговой маркой «Basotect». Материал на протяжении более чем 20 лет используется для теплоизоляции труб и воздуховодов и продолжительное время используется как звукоизоляционный материал для студий, павильонов, аудиторий и иных помещений. Материал не поддерживает горение.



