Почему важно обращать внимание на точки на шинах: советы от экспертов

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При покупке шин вы, вероятно, замечали разноцветные полоски и точки на их поверхности. Эти отметки имеют важное значение и не нанесены случайно. Расскажем, что они означают и почему важны.

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Значение полосок и точек на шинах

Полоски на протекторе используются для удобства хранения и поиска шин на складе. Они помогают различать модели и размеры шин, что облегчает логистику и сортировку.

Точки на шинах помогают в процессе балансировки. Чаще всего встречаются красные и желтые точки, но иногда можно увидеть и другие цвета. Количество и цвет точек зависят от производителя, единого стандарта для них не существует.

Красная точка обозначает участок шины с наибольшей радиальной жесткостью. При установке шины эту точку следует выровнять с пометкой L на диске, если она имеется, либо с ниппелем. Это помогает улучшить стабильность движения автомобиля.

Желтая точка обозначает самое легкое место на шине. Совмещение этой точки с ниппелем позволяет уменьшить количество грузов, необходимых для балансировки. Однако если на диске есть пометка L, желтую точку лучше разместить на противоположной стороне.

Если на шине есть и красная, и желтая точки, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение желтой при установке. Если точки размещены друг над другом, это значит, что шина имеет минимальные отклонения и прошла дополнительный контроль качества.

В редких случаях можно увидеть белую точку на шине. Она указывает на место с наибольшим изменением радиальной силы, а боковина шины в этом месте наиболее гибкая.

Некоторые производители наносят белые метки в виде круга, ромба или квадрата с цифрой внутри. Это означает, что шина прошла заводскую проверку и готова к безопасной эксплуатации.

Уточнения

Балансировка колёс — процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески.

