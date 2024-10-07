Средняя цена авто с пробегом снизилась на 3,4% за год: причины падения

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Средняя цена автомобилей с пробегом в России снижается уже седьмой месяц подряд, сообщают эксперты.

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По данным автоэкспертов, средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в сентябре 2024 года составила 1 млн 475 тыс. рублей. Эта информация представлена в ежемесячном обзоре "Мониторинг цен на вторичном рынке".

Средняя цена авто с пробегом снижается уже семь месяцев подряд. В сравнении с августом стоимость уменьшилась на 0,7%, или на 11 тыс. рублей. Впервые за долгое время данный показатель также снизился в годовом сравнении: по отношению к августу прошлого года падение составило 3,4%, или 52 тыс. рублей.

Эксперты объясняют продолжающееся снижение цен на автомобили с пробегом изменением структуры предложения на авторынке — смещением спроса в сторону массовых марок.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



